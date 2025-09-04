Macron lidera plano para impor novas sanções a Moscovo

São 26 os países que prometem participar numa "força de segurança" em caso de cessar-fogo na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo presidente francês depois da reunião em Paris dos membros da Coligação de Vontades.

A reunião garantiu ainda o rearmamento das forças armadas ucranianas após o final do conflito.



Donald Trump esteve na reunião por via eletrónica e deu garantias do seu empenho em buscar uma solução de paz duradoura. Acordou com os restantes parceiros uma frente unida para impor sanções secundárias à Rússia caso Moscovo não aceite sentar-se à mesa para negociar a paz.



Macron não deu detalhes do plano e disse apenas que será fechado nos próximos dias.