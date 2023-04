Macron pede a Xi Jinping que chame a Rússia "à razão"

No encontro em Pequim, o presidente francês disse ao homólogo chinês que conta com ele para "trazer a Rússia de volta à razão", no conflito na Ucrânia. Xi Jinping disse, na reunião com Emmanuel Macron esta quinta-feira, que espera que as negociações para a paz se reiniciem o mais rápido possível e que se alcance uma solução política e um quadro de segurança equilibrado, eficaz e sustentável.