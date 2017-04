Macron põe de lado a mutualização de dívidas europeias do passado

RTP 11 Abr, 2017, 21:25 / atualizado em 11 Abr, 2017, 21:57 | Mundo

“A mutualização de futuras dívidas tem sentido. Das dívidas passadas, não. Não é possível”, sustentou o antigo titular da pasta da Economia em França, entrevistado pelo jornalista da RTP Paulo Dentinho.



“Mutualização de futuras dívidas”

Emmanuel Macron, de 39 anos, começou por ser conselheiro de François Hollande, tornando-se mais tarde ministro da Economia. As sondagens dão-lhe fortes hipóteses de passar à segunda volta das presidenciais.

Emmanuel Macron considera mesmo que seria “uma irresponsabilidade” enunciar um tal desígnio enquanto candidato à sucessão de François Hollande na Presidência francesa. E lança mão da postura alemã perante este“Coloco-me no lugar dos alemães que têm uma posição mais crispada sobre este tema, mas sem os quais não poderemos avançar. Hoje, um dirigente alemão ou um deputado alemão não podem dirigir-se à sua população e dizer que ela fez esforços, que fizeram esforços, que já não têm défice corrente, que reduziram o endividamento, mas que agora vão mutualizar o daqueles que não o fizeram”, afirmou o antigo governante.“Eles dirão que é uma loucura, não vão aceitar”, antecipou.Macron aceita, neste capítulo, “o princípio que releva do tratamento do risco moral que é dizer que cada um é responsável pela sua dívida”. O que não significa colocar de parte “a mutualização de futuras dívidas”.“Isso não deve impedir-nos de fazer coisas juntos no futuro. Sou pois a favor da mutualização de futuras dívidas. É um pouco essa a ideia do meu orçamento da Zona Euro. É dizer que temos ações comuns, um interesse comum”, enfatizou, para dar em seguida como exemplo a situação portuguesa.“Não quero ter Estados, como fez Portugal, que foi corajoso durante a crise, que fez reformas, reformas em profundidade sobre todos esses mercados, que fez economias e que tem dificuldade em voltar a arrancar, porque o ambiente macroeconómico é muito duro, que não sejam ajudados”, propugnou.Ainda de acordo com o candidato, “é preciso uma solidariedade europeia”.“Esses investimentos são assumidos e vendemos a dívida em comum de forma solidária. É essa a ideia do orçamento. Portanto, sim à solidariedade e à mutualização de futuras dívidas e, portanto, a um verdadeiro orçamento, uma nova capacidade de financiamento da Zona Euro, não à mutualização das dívidas passadas”.Nesta entrevista à estação pública, Macron criticou ainda a falta de liderança política na Europa, sem deixar de se assumir como um defensor do projeto. Defendeu, neste mesmo domínio, a revisão do Tratado de Lisboa para redesenhar objectivos comuns.