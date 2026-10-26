Macron promete medidas "muito concretas" para reivindicações dos estudantes em França

Nas redes sociais, Macron revelou que ouviu "as expectativas legítimas" das organizações de estudantes do ensino secundário, com as quais esteve reunido na sexta-feira.

"O primeiro-ministro e os ministros darão continuidade a este diálogo a partir de amanhã [segunda-feira] e apresentarão respostas muito concretas", escreveu o presidente francês.

A próxima reunião contará com representantes de organizações estudantis, professores, sindicatos, organizações empresariais, autoridades territoriais e parlamentares, na sequência dos protestos sociais que têm marcado a atualidade em França nas últimas semanas.

Na sexta-feira, depois da reunião com Macron, os representantes dos alunos franceses do ensino secundário decidiram prosseguir com a mobilização e os protestos no país, até que sejam tomadas medidas concretas para o setor da educação.

No passado fim de semana, protestos contra o aumento do custo de vida e a situação do setor da educação acabaram por ficar marcados por atos de violência em várias cidades francesas, incluindo danos em edifícios públicos e pilhagens em estabelecimentos comerciais.

Macron apelou à "proibição das manifestações organizadas por indivíduos `ilegítimos`", um termo que os partidos de esquerda afirmam não compreender, uma vez que não há nada na lei francesa que preveja essa definição.

As autoridades decretaram na quinta-feira passada a prorrogação do recolher obrigatório em certas zonas de Paris, nomeadamente na Praça da República e no bairro histórico de Les Halles, todas as noites, das 23:00 às 06:00 locais (entre as 22:00 e as 05:00, hora de Lisboa), até segunda-feira de manhã.