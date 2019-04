Macron promete uma Notre-Dame ainda "mais bela" em cinco anos

Unidos, todos os franceses, na reconstrução de um dos símbolos nacionais do país. Foi em parte esta a mensagem do presidente Macron numa declaração televisiva ao país.



"Reconstruiremos a catedral de Notre-Dame ainda mais bela e quero que fique completa daqui a cinco anos", disse Macron. "Somos capazes e também aí iremos mobilizar-nos".

"Este não é um tempo para política", continuou o presidente francês, isto depois de ter cancelado um discurso que estava planeado para segunda-feira à noite relacionado com o protesto dos coletes amarelos.

Mas a forma e o conteúdo das palavras de Macron não podem deixar de ser interpretadas como um momento que aproveitou para unir os franceses e tentar afastar os problemas dos últimos tempos com os duros protestos nas ruas de Paris.



"Ontem, ao fim do dia, esta noite, esta manhã, cada um deu o que tinha", disse Macron. "Os bombeiros combateram correndo risco de vida, com heroísmo, os polícias e os cuidadores estiveram presentes, como sempre.

No caminho da reconstrução, o presidente francês falou também sobre o dinheiro que já foi doado para reerguer Notre-Dame.afirmou. "Cada um deu o que pôde. Cada um no seu lugar. Cada um no seu papel. E digo-vos esta noite com força: nós somos este povo de construtores. Temos tanto para reconstruir".