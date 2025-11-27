Macron promove serviço militar voluntário perante riscos de conflito

Rosário Salgueiro - Antena 1

É um apelo ao regresso dos jovens franceses às forças militares, mas de forma voluntária e paga. Emmanuel Macron espera contar, já no próximo ano, com mais dois mil a três mil militares.O risco de conflito de alta intensidade na Europa, provocado pela ameaça russa, está a levar os países da União Europeia a procurar soluções para engrossar as fileiras das Forças Armadas.Emmanuel Macron, numa declaração ao país, refere que “é neste contexto que estamos a tomar várias iniciativas, incluindo a transformação do serviço militar nacional num novo formato. E penso que precisamos desde já de dissipar qualquer ideia errada de que vamos enviar os nossos jovens para a Ucrânia. Não é nada disso que se trata”.