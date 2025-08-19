Macron quer reforço militar "robusto" de Kiev em caso de acordo

"Pude voltar esta tarde ao conteúdo dessas garantias de segurança, que são um exército ucraniano robusto, capaz de resistir a qualquer tentativa de ataque e dissuadi-lo, e, portanto, sem limitações em número, capacidade ou armamento", disse Macron aos jornalistas após reuniões na Casa Branca com os presidentes norte-americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, e ainda vários líderes europeus.

"Enquanto ele achar que pode vencer através da guerra, ele o fará", alertou o Presidente francês, referindo-se ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que Donald Trump recebeu na sexta-feira no Alasca e com quem voltou a falar na segunda-feira.

Donald Trump congratulou-se com uma "muito boa" reunião com Volodymyr Zelensky e chefes de Estado e de governo europeus - nomeadamente o chanceler alemão Friedrich Merz, e o seus homólogos britânico, Keir Starmer, e italiana, Giorgia Melonio, e ainda o Presidente finlandês, Alexander Stubb, e as lideranças da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e da NATO, Mark Rutte - e garantiu que iria "começar os preparativos" para uma cimeira entre Zelensky e Putin.

Antes de partir para regressar a França, Macron apelou, ainda em Washington, para que se "aumentassem as sanções" contra Moscovo, caso as negociações de paz sobre a Ucrânia fracassem.

Macron exigiu, no mínimo, em caso de fracasso do processo de saída do conflito, "uma postura que exerça mais pressão sobre a parte russa".

Por fim, o chefe de Estado francês afirmou que a questão de eventuais concessões territoriais da Ucrânia à Rússia não foi abordada durante as discussões na Casa Branca.

"Não falámos sobre esse assunto hoje", garantiu.

"E por duas razões. Em primeiro lugar, a prioridade são as garantias de segurança e, em segundo lugar, foi dito que `isso deve ser discutido bilateralmente e trilateramente`", precisou Macron, referindo-se a uma eventual reunião entre Putin e Zelensky, seguida de uma possível cimeira a três com Trump.

As reuniões na Casa Branca entre o presidente norte-americano e os líderes europeus giraram em torno das garantias de segurança que devem ser fornecidas à Ucrânia pelos seus aliados do Velho Continente, em "coordenação" com os Estados Unidos.

Segundo Donald Trump, Vladimir Putin estará disposto a aceitar tais garantias de segurança.