Macron recebe na quarta-feira PM dinamarquesa

Durante o almoço de trabalho, o Presidente francês vai reafirmar a solidariedade europeia e o apoio da França à Dinamarca e à Gronelândia, à sua soberania e à sua integridade territorial, adiantou a mesma fonte.

Segundo o Palácio do Eliseu, os três líderes vão discutir questões de segurança no Ártico e o desenvolvimento económico e social da Gronelândia, que a França e a União Europeia estão prontas a apoiar, em plena crise, devido à ameaça russa e às ambições norte-americanas em relação ao território no Ártico

De acordo com um comunicado de imprensa do gabinete da primeira-ministra dinamarquesa, os dois líderes seguirão depois para a universidade Sciences-Po para um debate moderado por Giuliano da Empoli, autor do `best-seller` "O Mago do Kremlin".

Frederiksen participou na segunda-feira em Hamburgo numa cimeira sobre cooperação em energia e segurança no mar do Norte e esteve hoje em Berlim com Nielsen, antes de ambos viajarem para Paris.

Após várias semanas de tensões diplomáticas, o Presidente norte-americano, Donald Trump, recuou em relação à Gronelândia, depois de ameaçar tomar o território e impor tarifas mais elevadas aos países europeus, incluindo França, Alemanha e Reino Unido, que se opõem à anexação e participaram numa missão de reconhecimento militar no território autónomo dinamarquês em meados de janeiro.

As discussões em Davos entre Donald Trump e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, resultaram, segundo Trump, num "principio de acordo" sobre a Gronelândia, embora os detalhes não tenham sido divulgados.

Frederiksen reiterou, numa entrevista à estação alemã ARD, que o seu Governo recomendou que a NATO estabeleça uma presença permanente na Gronelândia, seguindo o modelo da missão nos países bálticos.

Questionada sobre a possibilidade de a Dinamarca concordar com a instalação de novas bases militares norte-americanas na Gronelândia, cujo território seria oficialmente considerado parte de Washington, a primeira-ministra afirmou que a soberania é uma "linha vermelha".

"A NATO não pode negociar em nome da Dinamarca e da Gronelândia. O que pode fazer é cumprir as suas próprias responsabilidades", acrescentou.

Frederiksen criticou o rumo da política externa norte-americana sob a administração Trump e declarou que é possível uma "rutura da ordem global", exigindo uma resposta unificada.

Além disso, quando questionada sobre as declarações de Trump relativamente ao papel dos europeus no Afeganistão, revelou ser irmã de um veterano de guerra e que, por isso, os comentários foram "penosos" para si, ao mesmo tempo que pediu "respeito" aos soldados dinamarqueses.

"A Gronelândia declarou repetidamente que não quer fazer parte dos Estados Unidos", lembrou, apelando também aos aliados transatlânticos para que se concentrem em "defender a Europa contra a Rússia".