Macron. Suspensão de venda de armas à Arábia Saudita é "pura demagogia"

RTP26 Out, 2018, 16:51 / atualizado em 26 Out, 2018, 18:57 | Mundo

A venda de armamento "não tem nada a ver com o sr Khashoggi, não se deve confundir", explicou Emmanuel Macron numa conferência de imprensa em Bratislava, Eslováquia.







"Qual é a ligação entre a venda de armas e o assassínio do sr Khashoggi? Percebo a ligação ao que se está a passar no Iémen mas não há ligação com o senhor Khashoggi", exclamou o Presidente francês.

Macron subscreve uma tomada de posição "europeia, em todos os domínios", passando por sanções, e somente "uma vez estabelecidos os factos" sobre o assassínio do jornalista no início de outubro, no consulado saudita em Istambul, Turquia.

Coro contra a venda de armas



O Parlamento Europeu instou os países europeus a suspenderem a venda armas a Riade. E a ministra austríaca dos Negócios Estrangeiros, Karin Kneissl, cujo país detém atualmente a presidência da União Europeia, concorda.







Na imprensa alemã esta sexta-feira, Kneissl disse que a União Europeia devia suspender a venda de armamento à Arábia Saudita em retaliação pela morte de Khashoggi, afirmando que poderia também ajudar a pôr fim "à terrível guerra no Iémen".



Também a Alemanha já afirmou que deverá deixar de aprovar a venda de armas a Riade enquanto o assassínio de Khashoggi não for esclarecido. Berlim estará a pressionar a União Europeia a assumir a mesma decisão.







A chanceler alemã, Angela Merkel, já classificou a morte como um ato "monstruoso" e esta sexta-feira, voltou a referir-se ao assunto. "É necessário clarificar o pano de fundo deste incidente horroroso", afirmou em Praga numa conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro checo Andrej Babis.



"E, se isso não suceder, nós não iremos entregar quaisquer armas à Arábia Saudita", garantiu.







O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou igualmente estar a reconsiderar a venda de armamento a Riade.





Já Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, mostra reticências. "Não aprecio a ideia de pôr fim a um investimento de 110 mil milhões de dólares", declarou Trump, referindo-se à mais recente encomenda de material militar americano pela Arábia Saudita.



Sauditas e as armas francesas

Para a França, a suspensão da venda de armas aos sauditas poderá igualmente ter sérias consequências económicas, sobretudo numa altura em que a Bélgica preferiu adquirir caças F-35 americanos para substituir os seus F-16, em detrimento do Rafale francês.





A Arábia Saudita é o segundo maior cliente de armamento francês e financiou em parte a aquisição pelo Egipto de caças Rafale e de porta helicópteros Mistral, em 2015. Na altura, Emmanuel Macron era ainda ministro da Economia, Jean-Yves Le Drian ministro da Defesa, e o general egípcio Abdul Fatah Khalil al-Sissi tinha derrubado o Presidente eleito Mohamed Morsi.

Riade ajudou a 'desbloquear' a venda de 24 aviões Rafale ao Cairo, que os pretendia para intervir na Líbia e no Sinai, e cuja fatura se elevou a cinco mil milhões de euros. Depois, ajudou os egípcios a adquirir os dois navios Mistral, encomendados pela Rússia mas cuja venda o então Presidente francês François Hollande decidiu suspender. A fatura de 950 milhões de euros foi paga na sua quase totalidade pelos sauditas.O relatório anual oficial sobre as exportações de armamento de França publicado em junho de 2018, indica precisamente a Arábia Saudita como segundo maior cliente na última década, atrás da Índia e à frente do Qatar, do Egipto, do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos.Em 2017, Paris vendeu oficialmente armamento a Riade no valor de 1.38 mil milhões de euros, só ultrapassado pelas vendas ao Egipto. É preciso sublinhar, contudo, que a maioria destas foi paga por Riade, o que faz dos sauditas os maiores clientes das armas de fabrico francês.