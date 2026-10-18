Macron vai falar. França em estilhaços e cinzas após jornada de protestos e confrontos

Jornal da Tarde | 18 de outubro de 2026

Foram muitos os focos de incêndio provocados pelos manifestantes. O edifício da câmara de Limoges, com mais de 140 anos, acabou por desabar parcialmente.



Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

“Convergência” de contestações

Rosário Salgueiro, Paulo Domingos Lourenço - RTP, Paris

Mélenchon acusou mesmo o primeiro-ministro francês de ter ”brincado com fogo ao apostar no agravamento” da situação.

c/ agências

Os franceses acordaram este domingo para um cenário de destruição, depois de uma jornada de violência e pilhagens que acabou por ensombrar a mobilização de centenas de milhares de pessoas contra o agravamento do custo de vida. A seis meses das eleições presidenciais, o Governo promete agir com mão de ferro., com registo deEntre as forças policiais haveráEm Marselha, no sul de França, Lille, no norte, Angers, no oeste, e Bordéus, no sudoeste, os manifestantes invadiram e vandalizaram câmaras e edifícios de outros órgãos administrativos. Em Lyon, no sudeste do país, um posto de turístico foi incendiado., nas palavras do vice-presidente da câmara da capital, o socialista Emmanuel Grégoire., afiançou, por sua vez, na rede social X, presidente francês, Emmanuel Macron.“Permaneceremos unidos diante daqueles que semeiam o caos e que buscam apenas derrubar as nossas instituições”, insistiu o chefe de Estado.Ao cabo de semanas de protestos de estudantes do ensino secundário, os organizadores da jornada de mobilização de sábado visavam uma “convergência de lutas”, incluindo os antigos “coletes amarelos”. Isto num contexto de agravamento do custo de vida com a escalada de preços dos combustíveis.O líder do partido de extrema-esquerda A França Insubmissa percorreu as ruas de Paris numa marcha de protesto., citado pela agência France-Presse,, contrapôs, por sua vez, a líder do Rassemblement National, de extrema-direita, Marine Le Pen.Também citado pela France-Presse,O Palácio do Eliseu anunciou entretanto que