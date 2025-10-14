Madagáscar. Discurso presidencial via Facebook e o abalo do poder

A Ilha de Madagáscar tem uma história marcada pela agitação sociopolítica, por vezes fatal para o poder dominante.

A insurreição anticolonial passou a violência eleitoral. A 29 de março de 1947, a revolta malgaxe, reprimida pelo regime colonial francês, fez dezenas de milhares de mortos em pouco mais de um ano.

Madagáscar conquistou a independência em 1960.



Em 1972, o regime caiu após uma revolta estudantil, apoiada maioritariamente por estudantes do ensino secundário e trabalhadores da província capital de Antananarivo. Seguiram-se outras revoltas populares que forçaram a mudança de poder.



A 25 de setembro de 2025, alguns jovens malgaxes saíram à rua para denunciar os sistemáticos cortes de água e de eletricidade num país entre os mais pobres do mundo, apesar dos seus recursos naturais e turísticos.



Rapidamente, a raiva dos jovens transformou-se num protesto mais amplo, visando o presidente Rajoelina, de 51 anos, e a sua comitiva.



Pelo menos 22 pessoas foram mortas no início dos protestos e mais de 100 ficaram feridas, segundo dados das Nações Unidas.