Madagáscar. Jovens exigem ter uma voz no futuro da Ilha

Após o golpe militar, os jovens da chamada "Geração Z" querem participar em decisões, medidas e políticas em Madgáscar.

Foram os protestos da juventude malgaxe que iniciaram a transformação política na ilha. Cortes sistemáticos de água e de energia são, desta vez, a origem do descontentamento social. O regime caiu, o Presidente foi destituído. Um coronel do exército é o Presidente de transição.



-"Africa is a Country": Don%u2019t call it a Gen-Z rebellion



É Will Shoki, um editor da publicação, quem faz o pedido:



"Não lhe chamem revolta da Geração Z"



Vinda da imprensa ocidental, a designação de revolta da Geração Z tem sido criticada por africanos na diáspora e por movimentos anticolonialistas. Dizem que a designação confunde o Meio com a Mensagem e transforma uma crise estrutural num clima geracional ou seja, reduz a Política à Demografia.

Lembram que em todas as crises, os jovens são os primeiros a reagir já que herdam e sofrem o efeito de crises que não causaram.