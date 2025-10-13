Madagáscar. Militares juntam-se aos protestos em Antananarivo

Militares do exército malgaxe juntaram-se a milhares de manifestantes em Antananarivo, capital de Madagáscar.

A situação é turva e golpe de estado é a expressão ouvida.

O líder da oposição malgaxe diz que o Presidente fugiu do país africano. Os militares dizem que apanhou um avião para França e, ao mesmo tempo, há um anúncio de que Andry Rajoelina está a horas de discursar à Nação.

As manifestações começaram na Ilha de Madagáscar a 25 de Setembro devido a sistemáticos cortes de água e de energia, mas rapidamente se transformaram numa revolta mais ampla, contra a corrupção, a má governação e falta de serviços básicos.

A revolta reflete os recentes protestos contra as elites governantes em países como Marrocos, Nepal ,Indonésia e Perú onde o primeiro-ministro foi forçado a demitir-se no mês passado.