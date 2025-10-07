Madrid. Dez feridos e quatro desaparecidos em colapso de edifício em obras

"Quatro operários que trabalhavam na obra (...) estão desaparecidos", anunciou o presidente da Câmara da região de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante uma declaração à imprensa no local do acidente. "Há vários feridos, cerca de dez, segundo as últimas informações, a maioria ligeiros, mas um deles mais grave, com fraturas", acrescentou.







Os serviços de emergência estão a utilizar drones e cães farejadores para verificar se há mais pessoas presas dentro do edifício.





Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência da capital espanhola mostram várias ambulâncias e camiões de bombeiros em frente a um edifício próximo da ópera e do palácio real.



Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

El País, confirmaram que "pelo menos seis andares desabaram e pode haver pelo menos uma pessoa presa, se não mais". Segundo a imprensa espanhola, o prédio estava a ser reabilitado para ser convertido num hotel pela construtora Rehbilita. Fontes da investigação, citadas por, confirmaram que "pelo menos seis andares desabaram e pode haver pelo menos uma pessoa presa, se não mais".





O presidente da Câmara Regional de Madrid explica que a laje do edifício desabou, provocando o colapso de vários andares até ao subsolo. "Consequentemente, os danos são muito graves, e estamos também a analisar o possível impacto em edifícios adjacentes", acrescentou. Os edifícios adjacentes ao edifício danificado estão a ser evacuados.