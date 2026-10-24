Madrid espera protestos "em defesa das pensões públicas"

A manifestação pelas pensões junta-se a outros protestos, pela habitação e dos professores, que diariamente têm estado nas ruas de Madrid nas últimas semanas e que também têm marcado a pré-campanha.





Segundo a plataforma Coordenadora Estatal pela Defesa do Sistema Público de Pensões (COESPE), que convocou a manifestação de hoje, o protesto recebeu "uma avalanche de adesões" de organizações sociais, sindicais, políticas, culturais e internacionais.



A previsão da plataforma, segundo um comunicado, é que o protesto seja uma das grandes "mobilizações sociais dos últimos anos em defesa dos direitos sociais", não apenas das "pensões públicas", mas também "da habitação e da justiça social".



"A luta pelas pensões e os direitos públicos de hoje é a garantia dos direitos de amanhã", sublinhou a COESPE.



As pensões entraram no debate político das eleições de 29 de novembro por causa de declarações de dirigentes do Partido Popular (PP, direita) e do Vox (extrema-direita) sobre a viabilidade e sustentabilidade do sistema espanhol, sugerindo mudanças.



"O sistema como está neste momento vai colapsar", disse a líder parlamentar do PP, Ester Muñoz, numa entrevista na semana passada em que lançou este debate.





Entre as reivindicações da convocatória do protesto de hoje está a subida das pensões mínimas para o valor do salário mínimo em Espanha (1.221 euros mensais) e que se mantenha a atualização atual conforme a inflação de todas as pensões.



C/Lusa



As pensões são um dos temas que têm estado nos debates da pré-campanha para as eleições legislativas de 29 de novembro.