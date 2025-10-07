Madrid. Pelo menos três feridos e quatro desaparecidos em colapso de edifício em obras





Continua no local uma equipa de resgate com apoio canino e um drone para encontrar os quatro trabalhadores desaparecidos e que podem estar debaixo dos escombros.





Inmaculada Sanz diz que "provavelmente serão necessários vários dias" para remover "a enorme quantidade de escombros".



Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência da capital espanhola mostram várias ambulâncias e camiões de bombeiros em frente a um edifício próximo da ópera e do palácio real.



Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Segundo a imprensa espanhola, o prédio estava a ser reabilitado para ser convertido num hotel pela construtora Rehbilita.





O presidente da Câmara Regional de Madrid explica que a laje do edifício desabou, provocando o colapso de vários andares até ao subsolo. "Consequentemente, os danos são muito graves, e estamos também a analisar o possível impacto em edifícios adjacentes", acrescentou. Os edifícios adjacentes ao edifício danificado estão a ser evacuados.





Inmaculada Sanz diz que a investigação sobre as causas do acidente está num “estágio muito inicial”, afirmando que a prioridade neste momento é encontrar os desaparecidos. A Polícia Judiciária de Madrid assumiu a investigação por se tratar de um acidente de trabalho.



O número de feridos e de desaparecidos deste acidente é incerto.Segundo, a arquiteta responsável pelo projeto está entre os desaparecidos.