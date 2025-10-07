Madrid. Três feridos e vários desaparecidos em colapso de edifício em obras

por RTP
Juan Medina - Reuters

Um edifício em obras perto da zona da Ópera de Madrid ruiu esta terça-feira. Há notícia de pelo menos três trabalhadores feridos, dos quais um em estado grave, e cinco desaparecidos. Para o local seguiram várias equipas dos bombeiros e da Proteção Civil.

(em atualização)

Os serviços de emergência estão a utilizar drones e cães farejadores para verificar se há mais pessoas presas dentro do edifício.

Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência da capital espanhola mostram várias ambulâncias e camiões de bombeiros em frente a um edifício próximo da ópera e do palácio real.

Segundo a imprensa espanhola, o prédio estava a ser reabilitado para ser convertido num hotel pela construtora Rehbilita. Fontes da investigação, citadas por El País, confirmaram que "pelo menos seis andares desabaram e pode haver pelo menos uma pessoa presa, se não mais".
