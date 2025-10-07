Madrid. Três feridos e vários desaparecidos em colapso de edifício em obras

(em atualização)





Os serviços de emergência estão a utilizar drones e cães farejadores para verificar se há mais pessoas presas dentro do edifício.





Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência da capital espanhola mostram várias ambulâncias e camiões de bombeiros em frente a um edifício próximo da ópera e do palácio real.



Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Segundo a imprensa espanhola, o prédio estava a ser reabilitado para ser convertido num hotel pela construtora Rehbilita. Fontes da investigação, citadas por, confirmaram que "pelo menos seis andares desabaram e pode haver pelo menos uma pessoa presa, se não mais".