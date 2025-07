Maduro anuncia que Chevron recebeu licença para retomar operações na Venezuela

"A Chevron foi informada da concessão de licenças para continuar as operações na Venezuela", declarou Nicolás Maduro em entrevista ao canal Telesur.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, no final de fevereiro, a revogação da licença da Chevron, autorizada desde novembro de 2022 pelo antecessor Joe Biden a retomar de forma limitada as atividades na Venezuela.

No entanto, a gigante petrolífera foi autorizada a manter as instalações no local.

Caracas e Washington vivem relações tensas há anos, não mantendo laços diplomáticas desde 2019, quando os Estados Unidos contestaram a reeleição de Maduro.

Washington impôs sanções económicas e um embargo petrolífero ao país sul-americano.

No entanto, os canais de discussão permanecem abertos, como revelou a recente libertação de prisioneiros norte-americanos pela Venezuela, como parte de uma troca por dezenas de migrantes venezuelanos detidos em El Salvador após serem deportados dos Estados Unidos.