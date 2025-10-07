Maduro espera que "diplomacia do Vaticano" ajude Venezuela a "preservar a paz"

Nicolás Maduro disse na segunda-feira ter enviado uma carta a Leão XIV, como noticiado no sábado, a pedir ao papa que "ajude a Venezuela a preservar a paz e a estabilidade".

"O papa Leão posicionou-se como um papa equilibrado, um papa da paz, um continuador do legado de Francisco", disse Maduro na televisão estatal VTV.

O dirigente sublinhou que a Venezuela recebeu ajuda papal para o resgate de crianças sequestradas nos Estados Unidos.

"Ainda há 70 crianças raptadas, de um, dois, três, quatro anos. Já resgatámos mais de 45", indicou.

Maduro mencionou ainda a canonização, em 19 de outubro, do médico José Gregorio Hernández. Esta "tem um grande significado" num momento em que a Venezuela é "perseguida, ameaçada pela maior potência militar da história", notou, referindo-se aos Estados Unidos.

Na segunda-feira, dezenas de apoiantes chavistas, juntamente com as autoridades, marcharam em Caracas até ao gabinete do coordenador da ONU na Venezuela para exigir que esta organização multilateral respeite os princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas, nomeadamente o da "manutenção da paz internacional".

As declarações de Maduro surgem num momento em que as forças armadas dos Estados Unidos continuam a atacar barcos suspeitos de transportar droga nas águas ao largo da Venezuela, no que o Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou ser um "conflito armado" com os cartéis.

Os EUA realizaram quatro ataques nas Caraíbas desde o mês passado, sendo que o último matou quatro pessoas na sexta-feira.

Maduro tem afirmado que as ações norte-americanas têm como objetivo uma mudança de regime na Venezuela.