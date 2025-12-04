Mundo
Maduro falou com Trump e descreve diálogo em "tom de respeito e cordial"
Nicolás Maduro, presidente venezuelano, veio confirmar ter conversado, telefonicamente, com Donald Trump. Uma conversa "num tom de respeito, inclusive cordial", refere Maduro, num período em que continuam as tensões decorrentes da deslocação de tropas dos Estados Unidos para as Caraíbas e da crise do espaço aéreo venezuelano.
De acordo com o presidente da Venezuela, a Casa Branca entrou em contacto com o palácio presidencial de Miraflores, sede do Governo venezuelano, em Caracas, há "aproximadamente dez dias”.Camila vidal - Antena 1
Junto à costa Venezuelana, continuam, contudo, as operações militares norte-americanas com o intuito de anular qualquer tentativa de transporte de drogas para fora deste território.
Entretanto, a companhia aérea do Panamá Copa Airlines dediciu esta quinta-feira suspender temporariamente os voos para Caracas. A companhia aérea alega razões de segurança, tal como aconteceu já com outras transportadoras, entre as quais a TAP.Foto: EPA
A chegar a Caracas, pr via aérea, continua a deportação de venezuelanos: mais 266, provenientes dos Estados Unidos.