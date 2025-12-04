Maduro falou com Trump e descreve diálogo em "tom de respeito e cordial"

Camila vidal - Antena 1 De acordo com o presidente da Venezuela, a Casa Branca entrou em contacto com o palácio presidencial de Miraflores, sede do Governo venezuelano, em Caracas, há "aproximadamente dez dias”.





Trump, no domingo passado, já tinha confirmado esta conversa, mas não deu detalhes.





Junto à costa Venezuelana, continuam, contudo, as operações militares norte-americanas com o intuito de anular qualquer tentativa de transporte de drogas para fora deste território.









Entretanto, a companhia aérea do Panamá Copa Airlines dediciu esta quinta-feira suspender temporariamente os voos para Caracas. A companhia aérea alega razões de segurança, tal como aconteceu já com outras transportadoras, entre as quais a TAP.

Foto: EPA

Um diálogo entre os dois chefes de Estado que Maduro espera representar um passo "em direção a um diálogo respeitoso" entre os dois países, sem relações diplomáticas desde 2019.Segundo o Pentágono, os Estados Unidos realizaram 21 bombardeamentos contra embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico, nos quais morreram pelo menos 82 pessoas no sul do Mar das Caraíbas e no Pacífico oriental.A chegar a Caracas, pr via aérea, continua a deportação de venezuelanos: mais 266, provenientes dos Estados Unidos.