Maduro falou com Trump e descreve diálogo em "tom de respeito e cordial"

Nicolás Maduro, presidente venezuelano, veio confirmar ter conversado, telefonicamente, com Donald Trump. Uma conversa "num tom de respeito, inclusive cordial", refere Maduro, num período em que continuam as tensões decorrentes da deslocação de tropas dos Estados Unidos para as Caraíbas e da crise do espaço aéreo venezuelano.

Foto: Miguel Gutierrez - EPA

De acordo com o presidente da Venezuela, a Casa Branca entrou em contacto com o palácio presidencial de Miraflores, sede do Governo venezuelano, em Caracas, há "aproximadamente dez dias”.
Um diálogo entre os dois chefes de Estado que Maduro espera representar um passo "em direção a um diálogo respeitoso" entre os dois países, sem relações diplomáticas desde 2019.Trump, no domingo passado, já tinha confirmado esta conversa, mas não deu detalhes.

Junto à costa Venezuelana, continuam, contudo, as operações militares norte-americanas com o intuito de anular qualquer tentativa de transporte de drogas para fora deste território.

Segundo o Pentágono, os Estados Unidos realizaram 21 bombardeamentos contra embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico, nos quais morreram pelo menos 82 pessoas no sul do Mar das Caraíbas e no Pacífico oriental.

Entretanto, a companhia aérea do Panamá Copa Airlines dediciu esta quinta-feira suspender temporariamente os voos para Caracas. A companhia aérea alega razões de segurança, tal como aconteceu já com outras transportadoras, entre as quais a TAP.

Foto: EPA

A chegar a Caracas, pr via aérea, continua a deportação de venezuelanos: mais 266, provenientes dos Estados Unidos.
