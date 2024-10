Maduro faz mudanças nas chefias militares

"Sob os carvalhos e o samán (árvore local) da Academia Militar do Exército, ordenei mudanças no Estado-Maior das FANB", afirmou Maduro numa mensagem publicada no canal Telegram, acompanha por um vídeo.

As alterações incluem a nomeação do major-general Alexis Rodríguez Cabello como diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN, serviço de informações), em substituição do general chefe Gustavo Enrique González López.

Também do major-general Javier Marcano Tábata como chefe da Guarda de Honra Presidencial e diretor da Direção-geral de Contrainteligência Militar (DGCIM, serviços de informações militares), em substituição do major-general Iván Hernández Dala.

"Ratifiquei o general chefe Vladimir Padrino López como Ministro do Poder Popular para a Defesa e o general chefe Domingo António Hernández Larez como chefe do Comando Estratégico Operacional" explicou o chefe de Estado.

Por outro lado, Maduro anunciou ter nomeado o major-general Johan Alexander Hernández Larez para o Comando Geral do Exército Bolivariano e o almirante Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez para o Comando da Marinha Bolivariana.

O major-general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil vai comandar a Aviação Militar Bolivariana.

Foram ainda nomeados os majores-generais Elío Ramón Estrada Paredes e Orlando Ramón Romero Bolívar, para o Comando-geral da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) e da Milícia Bolivariana, respetivamente.

Mais e mais mudanças

Nicolás Maduro renovou também os encarregados pelas Regiões de Defesa Integral (REDI).

Os majores-generais Pedro Esteban González Ovalles, José Gregorio Martínez Campos, Royman Antonio Hernández Briceño, Jesús Rafael Villamizar Gómez, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, Juan Ernesto Sulbarán Quintero e Wilfredo Alexander Medrano Machado vão dirigir as REDI Ocidental, Los Andes, Los Llanos, Central, Capital, Oriental e Guayana, respetivamente.

Por outro lado, o almirante José Rafael Hernández Abchi será responsável pela REDI Marítima e Insular.

"Agradeço àqueles que desenvolveram o seu trabalho durante todo este tempo perante as importantes responsabilidades que desempenharam de forma impecável e desejo sucesso àqueles que são chamados a servir. A missão é a mesma: continuar a garantir a independência, a segurança e a paz, três bens primordiais da nossa querida pátria", concluiu Nicolás Maduro.