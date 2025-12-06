Maduro garante que Venezuela não é ameaça para os Estados Unidos

Nicolás Maduro diz que a Venezuela não foi, não é e nunca será uma ameaça para os Estados Unidos.

Reuters

As declarações do presidente venezuelano foram feitas horas antes de os Estados Unidos terem enviado um contratorpedeiro para a América Latina, que se junta à frota de navios de guerra já enviados para a região, para operações de segurança marítima e de combate ao narcotráfico.

Nicolás Maduro diz que a Venezuela é uma garantia de segurança em todo o continente americano e fala em ameaça imperialista.

"É uma ameaça de agressão imperialista ilegal", apontou o presidente venezuelano.

Maduro diz que as alegadas operações de segurança marítima dos EUA são desproporcionais.

"É extravagante" enviar mais um contratorpedeiro, "porque a Venezuela não foi, não é e nunca será uma ameaça para os EUA".

"Pelo contrário, a Venezuela não é uma ameaça; a Venezuela é garantia de segurança para todo o continente americano".
