Maduro garante que Venezuela não é ameaça para os Estados Unidos

"É uma ameaça de agressão imperialista ilegal", apontou o presidente venezuelano.Maduro diz que as alegadas operações de segurança marítima dos EUA são desproporcionais."É extravagante" enviar mais um contratorpedeiro, "porque a Venezuela não foi, não é e nunca será uma ameaça para os EUA"."Pelo contrário, a Venezuela não é uma ameaça; a Venezuela é garantia de segurança para todo o continente americano".

As declarações do presidente venezuelano foram feitas horas antes de os Estados Unidos terem enviado um contratorpedeiro para a América Latina, que se junta à frota de navios de guerra já enviados para a região, para operações de segurança marítima e de combate ao narcotráfico.