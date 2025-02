Maduro manda aviões para recolher 190 venezuelanos expulsos por Trump

Nicolás Maduro já veio afirmar que o seu país vai receber estes cidadãos com a dignidade que merecem. O presidente venezuelano diz mesmo que este é um passo positivo.





Estes 190 venezuelanos, que já chegaram ao território de origem, são os primeiros a serem repatriados e vieram do Texas.Mas esta iniciativa de Maduro não é inocente - o atual governante tem a esperança de restabelecer relações com Washington, ao colaborar no acolhimento dos venezuelanos expulsos.