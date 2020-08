Maduro promove ministro do Interior a general-chefe das Forças Armadas

", disse Nicolás Maduro.O presidente da Venezuela falava no Forte de Tiúna, a principal base militar de Caracas, durante o ato de celebração do 83.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar).", disse.Nicolás Maduro recordou que a 4 de agosto de 2018, durante a celebração do aniversário daquele organismo, ocorreu um frustrado atentado contra si e contra representantes das principais instituições venezuelanas, numa avenida de Caracas, em que dois drones com explosivos explodiram nas proximidades do evento.", disse.Por outro lado, outorgou vários reconhecimentos e condecorações a oficiais da GNB por "ações e operações destacadas na defesa da nação contra atos terroristas".

O presidente da Venezuela anunciou ainda que na próxima semana prevê criar a Superintendência Nacional Contra as Drogas.