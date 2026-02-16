Mãe de Navalny pede "justiça" para o filho "envenenado"





Dezenas de pessoas juntaram-se no local para assinalar o aniversário da morte do carismático ativista anticorrupção e opositor do presidente russo, Vladimir Putin.





Alexei Navalny morreu na prisão a 16 de fevereiro de 2024, aos 47 anos, em circunstâncias ainda não esclarecidas.





Agora, Reino Unido, Suécia, a França, Alemanha e os Países Baixos acusaram Moscovo de o ter envenenado com uma toxina rara, de acordo com as conclusões de uma investigação publicada no sábado. Trata-se de uma toxina letal presente em rãs-dardo venenosas da América do Sul.





Estes cinco países afirmam ter chegado a esta conclusão com base em amostras recolhidas a Navalny, que confirmaram de forma conclusiva a presença desta substância denominada epibatidina. De acordo com os meios de comunicação britânicos, o veneno será 200 vezes mais potente do que a morfina.





Uma conclusão que a Rússia não aceita. Nesta segunda-feira, o Kremlin considerou as acusações "infundadas". Já ontem, a diplomacia de Moscovo tinha classificado de "necropropaganda" e "ultraje aos mortos" as acusações dos governos dos cinco países ocidentais.





"Passaram dois anos e já sabemos com o que foi envenenado. Penso que levará algum tempo, mas eventualmente descobriremos quem o fez", acrescentou a mãe de Navalny em declarações aos jornalistas.





"Esperamos que a justiça prevaleça" e que "todos os envolvidos sejam identificados", disse ainda a mãe do opositor de Putin no dia em que se assinalam dois anos da sua morte.





c/ agências