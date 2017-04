Partilhar o artigo Mãe de todas as bombas matou 36 membros do Estado Islâmico Imprimir o artigo Mãe de todas as bombas matou 36 membros do Estado Islâmico Enviar por email o artigo Mãe de todas as bombas matou 36 membros do Estado Islâmico Aumentar a fonte do artigo Mãe de todas as bombas matou 36 membros do Estado Islâmico Diminuir a fonte do artigo Mãe de todas as bombas matou 36 membros do Estado Islâmico Ouvir o artigo Mãe de todas as bombas matou 36 membros do Estado Islâmico

Tópicos:

Afeganistão, Aérea Englin, Islâmico,