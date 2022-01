Magawa, o rato herói que descobria minas, morre aos oito anos

O animal que cheirava o chão à procura de minas e explosivos foi um dos roedores com maior sucesso nessa tarefa, tendo sito treinado pela associação de caridade APOPO, da Bélgica.Magawa trabalhou durante cinco anos e limpou uma área equivalente a 31 campos de futebol. Descobriu 71 minas terrestres e pelo menos 38 engenhos que estavam por explodir, de acordo com os números revelados pela associação.Em 2020, Magawa tornou-se no primeiro rato a receber uma medalha de ouro PDS, o equivalente para animais da distinção atribuída a cidadãos e militares britânicos em reconhecimento de atos de heroísmo. No ano passado, Magawa retirou-se de cena reconhecido como um herói. Outro roedor, Ronin, ficou com o seu lugar.





Nos últimos dias, Magawa começou a dormir mais e a mostrar menor interesse pela comida. A APOPO anunciou a morte do rato e disse que Magawa morreu em clima de paz, passando os seus últimos dias a brincar “com o entusiasmo normal”.



“Toda a gente da APOPO sente a perda de Magawa e estamos agradecidos pelo trabalho incrível que ele fez. A sua contribuição permitiu a comunidades no Cambodja viver, trabalhar e brincar em certos terrenos sem o medo de perder a vida”.



A APOPO é uma organização que existe desde 2000 e que treina roedores para encontrarem minas e explosivos escondidos e que são um perigo para as comunidades. Trabalha em países como o Cambodja, mas também Moçambique, Angola e Zimbabué para limpar os milhões de minas deixadas para trás pelos conflitos armados.



“Mais de 60 milhões de pessoas a viverem em 59 países, do Cambodja ao Zimbabué, vivem a vida com um medo diário das minas e outros resquícios de conflitos passados. Limpar campos de minas é intenso, difícil, é trabalho perigoso e necessita de muita astúcia e tempo”, explica a APOPO em comunicado.



“É por causa de todos vocês que Magawa vai deixar um legado duradouro nas vidas que salvou como um rato descobridor de minas no Cambodja”.