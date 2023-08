Magrebe. O deserto onde morrem desamparados os migrantes africanos

Depois dos trágicos naufrágios ao largo da Tunísia, no Mar Mediterrâneo, na tentativa de chegar à Europa, centenas de migrantes têm sido abandonados nas últimas semanas no meio do deserto, segundo relatam meios de comunicação social e organizações humanitárias. São pelo menos 1200 os subsarianos expulsos ou deportados à força pelo exército e pela polícia tunisina, de acordo com a organização não-governamental Human Rights Watch.





A região de Sfax, no litoral oriental da Tunísia, tornou-se no principal centro de partidas para a Europa do país, principalmente de cidadãos oriundos da África subsariana. Sobretudo desde que foram reforçados pela guarda costeira os controlos nas fronteiras do país vizinho, a Líbia, graças ao acordo que assinado em 2017 com a União Europeia - o país comprometeu-se a melhorar a gestão de fronteiras e consequentemente reduzir as travessias irregulares para o continente europeu.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), desde o início do ano que as partidas para a ilha de Lampedusa, em Itália, apenas a 150 quilómetros da costa tunisina, aumentaram cerca de 300 por cento. A rota do Mediterrâneo Central, para entrar irregularmente na União Europeia, a partir do Norte de África e da Turquia é considerada uma das rotas migratórias mais mortíferas do mundo. Cerca de 900 corpos foram recuperados pela Tunísia desde janeiro e milhares continuam desaparecidos.





A crise migratória tem vindo a evidenciar, desde 2015, as dificuldades das políticas comuns da União Europeia e as divisões entre os Estados-membros, em matéria de migrações e asilo, o que levou a Comissão Europeia a procurar soluções no exterior, em países de trânsito e de origem, com o objetivo de impedir que os migrantes cheguem às costas europeias. No entanto, nos últimos anos, o modus operandi das autoridades líbias e mais recentemente tunisinas têm evoluído e negligenciado as questões dos Direitos Humanos. "Solução mágica” da União Europeia

Desde que a União Europeia e a Tunísia assinaram, no mês de julho, um acordo em que o país africano se comprometeu a cooperar com Bruxelas em matéria de migração, em troca de um pacote de ajuda financeira estimado na totalidade em cerca de 900 milhões de euros, que a Tunísia começou uma campanha de deportações, desencadeando uma vaga de expulsões em massa de migrantes da Tunísia para a Líbia e para a Argélia.





#TeamEurope is back in Tunis.



We were here together a month ago to launch a new partnership with Tunisia.



And today, we take it forward. pic.twitter.com/fcSJ3Hw1GY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2023





“memorando de entendimento” com o presidente tunisino, Kaïs Saïed, fundamentando uma “parceria estratégica e abrangente”. os dirigentes europeus ainda não se pronunciaram ou agiram, deixando milhares de cidadãos da África subsariana a vaguear em “terra de ninguém” à procura de segurança e com o desejo último de chegar à Europa. No dia 16 de julho, em Tunes, capital da Tunísia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os chefes dos governos italiano, Giorgia Meloni e holandês, Mark Rutte assinaram umcom o presidente tunisino, Kaïs Saïed, fundamentando uma “parceria estratégica e abrangente”.Face ao drama humanitário que se vive no Magrebe,e com o desejo último de chegar à Europa.