Mahmmoud Abbas condena ataque de 7 de outubro contra Israel

O Hamas deve ainda depor as armas, insistiu. "O Hamas não terá qualquer papel no governo", afirmou.





"O Hamas e outras facções devem entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana", insistiu ainda Mahmoud Abbas, a quem os Estados Unidos negaram o visto para participar nesta conferência sobre a solução de dois Estados na sede da ONU em Nova Iorque.

"Também condenamos os assassinatos e as detenções de civis, incluindo as ações do Hamas a 7 de outubro de 2023", acrescentou, enquanto Israel acusa há quase dois anos as autoridades palestinianas de não condenarem estes ataques.





“O que queremos é um Estado unificado sem armas, um Estado com uma só lei e forças de segurança legítimas”, afirmou.





O líder palestiniano enfatizou ainda o seu compromisso de organizar eleições presidenciais e legislativas após o fim da guerra.





E acrescentou, “vamos elaborar uma constituição provisória no prazo de três meses para garantir a transferência do poder da autoridade para o Estado”.



Abbas apelou ainda a que mais nações reconheçam um Estado palestiniano.



“Elogiamos as posições dos países que reconheceram o Estado da Palestina e apelamos aos que ainda não o fizeram que sigam o exemplo. Apelamos ao vosso apoio para que a Palestina se torne um membro de pleno direito das Nações Unidas”, afirmou.