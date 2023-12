A morte da jovem iraniana, há um ano, gerou uma onda de protestos e chamou a atenção para a violação dos Direitos Humanos no país. Mahsa Amini foi deitada pela polícia da moralidade em Teerão por alegadamente infringir as leis do uso do véu islâmico acabou por morrer três dias depois.



Os pais e o irmão foram proibidos de viajar até Estrasburgo para receber este prémio.