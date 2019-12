MAI anuncia oficiais de ligação de imigração em mais quatro capitais

A informação surge numa nota à comunicação social do Ministério da Administração Interna (MAI), na sequência da 10.ª reunião anual dos oficiais de ligação (OL) e dos oficiais de ligação de imigração (OLI) do ministério junto de várias embaixadas de Portugal, que decorreu em Lisboa e foi presidida por Eduardo Cabrita.

Na reunião foram abordados "os desafios com que aqueles responsáveis deverão lidar no próximo ano", nos quais se incluem "o alargamento da rede dos OLI do MAI (Nova Deli, Pequim, Rabat e Londres), como forma de resposta aos desafios demográficos, ao crescimento da economia e à necessidade de organizar melhor os fluxos migratórios".

A preparação da presidência portuguesa da União Europeia em 2021, na qual as relações União Europeia-África "são uma prioridade", a aprovação de um Acordo de Mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e "o apoio à consolidação das democracias, designadamente ao nível da administração eleitoral", foram outros dos temas debatidos.

Segundo o ministério, o encontro permitiu analisar três dossiês, "a cooperação técnico-policial na CPLP em 2019, a prioridade estratégica do norte de África e a presidência portuguesa da União Europeia em 2021".

Na abertura dos trabalhos, Eduardo Cabrita "começou por realçar a importância dos OL e dos OLI do MAI como elementos de ligação em embaixadas consideradas estratégicas para Portugal", sendo que "esse papel é particularmente relevante, entre outras matérias, ao nível da cooperação técnico-policial e na promoção de fluxos migratórios regulares".

"Os OL e OLI presentes apresentaram depois um balanço dos assuntos mais relevantes nos respetivos postos em Angola, Argélia, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Guiné-Bissau, Marrocos, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e na Representação Permanente de Portugal junto da UE (REPER)", acrescenta a nota.

A CPLP é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.