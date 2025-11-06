"Maior treino da história". Polónia quer preparar 500 mil voluntários para cenário de guerra

Com fronteira com a Ucrânia, invadida pela Rússia em 2022, a Polónia aumentou os gastos em Defesa e tornou-se a terceira maior força militar da Aliança Atlântica, tendo cerca de 216 mil militares. Mas quer aumentar o número de soldados em mais um terço na próxima década.Nesse sentido, o Ministério polaco da Defesa anunciou que“Estamos a começar um programa de treino integral de defesa voluntária”, escreveu o ministro da Defesa da Polónia, nas redes sociais.e prevê um curso básico de segurança, treino de sobrevivência, instruções médicas e aulas de segurança cibernética. Os interessados podem inscrever-se nos cursos de instrução militar através de uma aplicação no telemóvel.Desde o início da guerra, "o povo da Ucrânia adquiriu essas habilidades”. Segundo o ministro polaco,, declarou o vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, numa conferência esta quinta-feira.O Ministério planeia treinar ainda 400 mil pessoa no próximo ano “individualmente, em grupos, como parte do programa ‘Educação com o Exército’, treino de reservistas e de serviço militar voluntário”.Na mesma conferência, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Polónia esclareceu que este programa de treino voluntário pretende além de fortalecer a resiliência dos cidadãos e das comunidade, ainda aumentar a disponibilidade, a preparação e a capacidades das forças militares de reserva.Este programa foi anunciado pelo primeiro-ministro Donald Tuskin em março, com o objetivo de "construir um exército de reservistas", numa altura em que aumentavam as preocupações com a segurança após a invasão da Ucrânia pela Rússia.