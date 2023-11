Maioria da pessoas na UE vive em casa própria (69,1%) com Portugal acima da média (77,8%)

Entre os Estados-membros, a Roménia (94,8%), a Eslováquia (93,0%) e a Croácia (91,1%) apresentam as maiores percentagens de pessoas que compram a casa onde vivem, sendo que a Alemanha (53,5%) é o único país da UE onde há mais pessoas a viver em casas arrendadas do que em próprias.

De acordo com os dados do gabinete estatístico da UE, Portugal está no 11.º lugar da tabela dos 27 Estados-mmebros, com 77,8% de pessoas que vivem em casa própria, contra 22,2% que são inquilinos da habitação.

Por outro lado, 52,0% dos habitantes na UE vivem em moradias, 47,5% em apartamentos e 0,5% noutro tipo de habitação, como caravanas, barcos ou tendas.

A Irlanda (89,3%) é o país com mais pessoas a habitarem em moradias, sendo que apenas 18,7% vive em apartamento e 0,1% noutro tipo de habitação, seguida pelos Países Baixos (78,9%, 18,7% e 2,4%, respetivamente), e pela Croácia (77,4% em moradias e 22,6% em apartamentos).

A maioria dos espanhóis, por seu lado, vive em apartamentos (65,6%), seguindo-se os alemães (62,5%) e os Estónios (60,8%).

Portugal está no 15.º desta tabela, com uma maioria de 53,3% pessoas a viverem em moradias e 46,7% em apartamentos.

A quota de pessoas a viverem em casas sobrelotadas era, em Portugal, de 9,4%, abaixo da média europeia de 16,8%, mas havia, em 2020, 25,2% de pessoas a viverem em casas degradadas, o segundo maior valor depois de Chipre (39,1%) e muito acima da média da UE (14,8%).