

Segundo os cientistas, os dados — que abrangem 88 por cento das espécies de abelhas e moscas-das-flores em todo o continente — sugerem que as comunidades de polinizadores foram reconfiguradas pela “perda gradual de espécies sensíveis e pela ascensão de um pequeno grupo de espécies resilientes”.

As conclusões surgem no momento em que os diplomatas se reúnem em Yerevan para a 17ª conferência da ONU sobre biodiversidade.



“Até agora, a maior parte das provas vinha de alguns países do noroeste da Europa, como o Reino Unido, a Bélgica e os Países Baixos”, disse ela. “Este trabalho mostra que o padrão se estende por todo o continente, embora existam algumas diferenças regionais.”

Um estudo, divulgado no momento em que se inicia uma cimeira da ONU sobre biodiversidade na Arménia, revela que aao longo do último século.Dados recolhidos desde 1921 indicam que, em todas as regiões da Europa — exceto na região alpina —, existem mais espécies de abelhas em declínio do que em expansão.Alertaram para a possibilidade de “perturbações funcionais mais profundas” caso as tendências atuais não sejam invertidas.A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) alertou que o declínio dos polinizadores desencadeia uma reação em cadeia que ameaça a vida selvagem e compromete a capacidade dos ecossistemas de resistir às alterações climáticas e ao stress ambiental.Carlos Martínez-Núñez, ecólogo do Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha e autor principal do estudo, afirmou ao jornal britânico, que os, “proporcionando-nos uma oportunidade crucial para agir antes que ocorram declínios ainda maiores”.”, acrescentou.O estudo constatou queEmbora isto sugira que até nove por cento das espécies possam ter sido extintas na Europa, muitas das que não foram vistas recentemente só aparecem raramente nos registos históricos; por isso, os investigadores afirmam que “não esperam que tenha ocorrido, até à data, uma extinção em grande escala”.Ainhoa Magrach, investigadora ambiental do Centro Basco para as Alterações Climáticas (BC3) — que não participou no estudo —, realçou que o trabalho “confirma o que já se suspeitava há muito tempo: muitas espécies de polinizadores estão a perder populações, e este declínio não as afeta a todas da mesma forma”.Apesar das consequências graves para a humanidade — incluindo ameaças aos sistemas alimentares e um agravamento do colapso climático —, os governos não cumpriram nenhuma das metas da ONU relacionadas com a natureza desde a criação da Convenção sobre a Diversidade Biológica, no Rio, em 1992., a reforma de 500 mil milhões de dólares (cerca de 445 965 milhões de euros) em subsídios que causam danos ambientais, e a restauração de 30 por cento dos ecossistemas degradados do planeta.