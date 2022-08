Mais cinco navios com cereais autorizados a deixar a Ucrânia

Transportam 200 mil toneladas de milho, trigo e óleos de girassol, com destino à Turquia, China e Itália.



A Ucrânia tem vinte e dois milhões de toneladas de cereais retidas em Portos.



Ao abrigo dos acordos do Mar Negro, assinados pela Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, o retomar das exportações regulares depende de protocolos apertados de segurança para garantir que as embarcações não fazem transporte de armas.



O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas já anunciou que vai também juntar-se à operação com o frete de carregamentos para as operações em África.



Antes da guerra, mais de metade da ajuda alimentar da ONU a países necessitados provinha da Ucrânia.