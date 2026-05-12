Mais de 100 deputados trabalhistas assinam carta de apoio a Starmer

Quatro membros de seu Governo, incluindo a ministra do Interior e o ministro da Saúde, já se demitiram e quase 90 deputados trabalhistas pedem a saída do líder.

Resultados desastrosos

O partido também foi destituído do poder no País de Gales, governado pelo Partido Trabalhista desde 1999, onde se tornaram a terceira força mais votada, com apenas nove lugares.

Apesar disso, Starmer insiste que vai liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições e o partido nunca conseguiu destituir um primeiro-ministro em exercício nos seus 125 anos de história.





c/agências

Mais de 100 deputados trabalhistas britânicos assinaram esta terça-feira uma carta de apoio ao primeiro-ministro Keir Starmer, enquanto mais de 80 pediram a sua demissão, segundo os meios de comunicação britânicos.A carta surge numa altura em que Starmer está a ser pressionado a demitir-se após os maus resultados do Partido Trabalhista nas eleições locais, no fim de semana passado.Numa reunião do seu gabinete, Starmer, em funções há menos de dois anos, reiterou que, embora assumisse a responsabilidade por uma das piores derrotas eleitorais do Partido Trabalhista, não houve qualquer movimento oficial para iniciar uma disputa pela liderança. Vários ministros leais manifestaram-lhe o seu apoio.“Como disse ontem, assumo a responsabilidade por estes resultados eleitorais e assumo a responsabilidade de concretizar a mudança que prometemos”, disse Starmer na reunião do gabinete.“O país espera que governemos. É isso que estou a fazer e é isso que devemos fazer como gabinete”, rematou.Starmer tentou responder às críticas internas com um discurso na segunda-feira, no qual delineou as prioridades do seu Governo para o resto do seu mandato e prometeu, entre outras coisas, colocar o Reino Unido "no centro da Europa" após o Brexit.No entanto, as palavras do líder trabalhista pareceram insuficientes para conter a pressão que enfrenta dentro do próprio partido.Na Escócia, reduziu a representação no Parlamento de Edimburgo de 21 para 17 membros, enquanto no País de Gales perdeu o controlo do parlamento regional, passando de 44 para apenas nove assentos.Starmer foi eleito primeiro-ministro do Reino Unido em 2024 com uma das maiores maiorias parlamentares da história moderna britânica, sob a promessa de trazer estabilidade após anos de caos político. Mas o seu mandato tem sido marcado por inúmeras mudanças de rumo nas suas políticas, uma rotatividade constante de conselheiros e pela polémica nomeação de Peter Mandelson como embaixador britânico nos Estados Unidos, que foi demitido nove meses depois pelas suas ligações ao criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.