Mais de 100 jovens timorenses partem esta semana para trabalhar na Austrália

Um total de 109 trabalhadores, 18 dos quais mulheres, assinaram hoje contrato para trabalhar em sete empresas australianas, de acordo com o secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego de Timor-Leste, Rogério Araújo Mendonça.

O responsável, que falava à margem de uma cerimónia que juntou os trabalhadores e as famílias numa unidade hoteleira em Díli, explicou que daqueles 109, 77 vão regressar a pedido do empregador devido à "boa prestação de serviço e disciplina no trabalho".

"A minha mensagem para os trabalhadores é que devem manter uma boa comunicação com os empregadores e ser disciplinados no trabalho. Quando demonstram um bom desempenho, os empregadores podem renovar os contratos, concedendo-lhes mais meses ou até mais anos", afirmou o secretário de Estado.

O programa de mobilidade laboral com a Austrália permite que timorenses trabalhem temporariamente naquele país e depois regressem a Timor-Leste.

Dados da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego e das autoridades australianas indicam que 977 timorenses abandonaram o acordo de mobilidade laboral, tendo permanecido na Austrália e correndo o risco de ser deportados.

No final de 2024, trabalhavam na Austrália ao abrigo do programa laboral mais de 4.400 timorenses.