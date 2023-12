Mais de 100 soldados israelitas mortos desde o início da operação em Gaza

Na segunda-feira, o exército divulgou a identidade de mais três soldados mortos nos combates na Faixa de Gaza.

O exército israelita afirmou que, até à data, 101 soldados tinham sido mortos na ofensiva terrestre.

Israel lançou um ataque em larga escala na Faixa de Gaza em resposta a um ataque, a 07 de outubro, de comandos do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita, infiltrados a partir de Gaza, no qual foram mortas 1.200 pessoas, de acordo com as autoridades israelitas.

O Hamas também fez cerca de 240 reféns, 138 das quais permanecem em cativeiro.

Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007 e classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel.

Na sequência da guerra declarada por Israel, já morreram cerca de 18 mil palestinianos só na Faixa de Gaza, indicou o Ministério da Saúde palestiniano, controlado pelo Hamas.