Mais de 10.000 famílias deslocadas em Chiúre

"Entre 24 e 28 de julho, a escalada de ataques e o aumento do medo de violência por parte de grupos armados não estatais nas aldeias de Nantova, Micolene, Ntonhani e Chiúre Velho, no posto administrativo de Chiúre Velho, provocaram a deslocação de 10.075 famílias", lê-se num relatório de campo daquela plataforma, que visa fornecer assistência imediata e coordenada a populações afetadas por crises.

Segundo o MRR, as famílias refugiaram-se na sede de Chiúre, distrito do sul da província, palco de ataques de grupos armados desde 24 de julho, nos centros de Micomi (6.329 agregados) e Namassir (5.297 agregados), "com as autoridades enviando os recém-chegados para locais de deslocados internos próximos".

O MRR é implementado por meio de uma colaboração entre várias organizações, incluindo o Governo de Moçambique, agências das Nações Unidas, organizações não-governamentais e a Cruz Vermelha, com o objetivo principal de responder rapidamente às necessidades das emergências, garantindo que as pessoas mais vulneráveis recebam apoio vital, como alimentos, abrigo, água, saneamento e proteção.

De acordo com o mecanismo, uma avaliação levada a cabo, entre finais de julho e início deste mês, com parte dos agregados familiares afetados pelos conflitos armados naquele posto administrativo, permitiu identificar que 96% das famílias têm a alimentação como uma das três principais necessidades e 67% ressentem-se da falta de abrigo.

"Cerca de 67% das famílias pretendem regressar ao seu local de origem nos 30 dias seguintes à recolha dos dados, sendo a falta de segurança (94%) e o trauma psicológico (12%) referidos como as principais barreiras ao regresso", avança.

Em resposta à insegurança naquela região, o MRR explica que equipas de organizações de apoio realizaram uma avaliação rápida das necessidades nos centros de Miconi e Namissir, "para identificar as necessidades mais urgentes dos deslocados".

Pelo menos três corpos foram encontrados no posto administrativo de Chiúre Velho, na província moçambicana de Cabo Delgado, disse hoje à Lusa fonte oficial.

Segundo fonte da Força Local (paramilitares que apoiam o combate aos grupos de rebeldes que atuam em Cabo Delgado desde 2017), os corpos, baleados, foram encontrados na terça-feira, nas matas da localidade, numa zona de produção de mandioca, milho e gergelim, a cerca de 30 quilómetros da vila sede de Chiúre, sul da província.

"São corpos de maiores de idade, acharam e comunicaram as autoridades do distrito, mas ninguém sabe quem são porque o estado dos corpos não é dos melhores", relatou a mesma fonte, a partir de Chiúre.

Mais de 57 mil pessoas foram deslocadas desde 20 de julho em Cabo Delgado após o recrudescimento de ataques de extremistas, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com o mais recente relatório da OIM, com dados de 20 de julho a 03 de agosto, divulgado esta semana, "a escalada de ataques e o crescente medo de violência" por parte de grupos armados não estatais nos distritos de Muidumbe, Ancuabe e Chiúre levaram à deslocação de 57.034 pessoas, num total de 13.343 famílias.

Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram na segunda-feira novos ataques nos distritos de Chiúre e Muidumbe, com pelo menos cinco pessoas decapitadas, num momento crescente de violência naquela província moçambicana.

Vários distritos de Cabo Delgado, sobretudo Chiúre, estão a registar uma crescente atividade por parte de elementos destes grupos nos últimos dias. Na semana passada, extremistas reivindicarem também a decapitação, em locais diferentes, de pelos menos três cristãos moçambicanos.