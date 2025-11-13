Mais de 11 mil crianças foram intoxicadas por refeições escolares este ano na Indonésia

"De acordo com os nossos dados [da Agência Nacional de Nutrição - NNA], houve 636 doentes hospitalizados, enquanto o Ministério da Saúde registou 638. Quanto aos pacientes atendidos em ambulatório, nós registámos 11.004 casos e o Ministério da Saúde contabilizou 12.755", declarou hoje Dadan Hindayana, diretor da NNA, ao Parlamento indonésio.

Hindayana afirmou que um total de 441 surtos de intoxicação alimentar ocorreram no país este ano, dos quais 211 estão ligados ao programa de refeições escolares gratuitas, representando aproximadamente 48% de todos os incidentes.

Os casos em todo o país continuam a aumentar, juntamente com o ceticismo em torno da iniciativa de Prabowo, que tem um orçamento de 28 mil milhões de dólares e que gerou controvérsia desde o seu início por ser financiada à custa de outros programas que foram posteriormente extintos.

O Governo indonésio não esclareceu as razões das refeições escolares deixarem milhares de crianças doentes - nomeadamente com bactérias como a salmonela e a E. coli - e decidiu continuar o programa depois de anunciar medidas como o encerramento das cozinhas implicadas nos surtos e a exigência de certificados de higiene.

Até ao momento, o programa alimentou cerca de 30 milhões de alunos entre os 6 e os 18 anos e pretende atingir os 80 milhões.

Na Indonésia, uma em cada 12 crianças com menos de cinco anos sofre de subnutrição aguda [baixo peso para a sua altura], enquanto uma em cada cinco sofre de atrasos no crescimento, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

O atraso de crescimento é o principal problema de nutrição infantil no país asiático, afetando mais de 4,5 milhões de crianças com menos de cinco anos - 21% do total -, segundo o UNICEF e o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Ao mesmo tempo, o número de crianças com excesso de peso e obesas está a crescer e apenas 2,3% das crianças entre os 5 e os 19 anos consomem as cinco porções diárias de frutas e legumes recomendadas pela ONU.