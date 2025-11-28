Mais de 120 mortos. Concluído combate de dois dias a incêndio em torres de Hong Kong

O número de mortos no incêndio que devastou um complexo residencial em Hong Kong subiu para 128 esta sexta-feira e cerca de 200 pessoas continuam desaparecidas.

Investigação em curso

O edifício em causa estava em obras para renovação e envolto em andaimes de bambu e tela verde, o que pode ter acelerado a propagação do incêndio.

"Um dos edifícios pegou fogo e as chamas propagaram-se a outros dois blocos em menos de 15 minutos", disse Mui, uma mulher de 77 anos. "Aconteceu muito rápido. Só de pensar nisso, arrepio-me".





Três suspeitos detidos

Os incêndios são um flagelo antigo em Hong Kong, particularmente nos bairros mais pobres. As medidas de segurança reforçadas nas últimas décadas tornaram-nos menos frequentes.

c/agências

O chefe de segurança da região administrativa especial chinesa, Chris Tang, precisou que 89 corpos resgatados não foram ainda identificados.Dois dias após o início deste incêndio, os bombeiros de Hong Kong concluíram finalmente as operações de combate ao complexo residencial, construído nos anos 80, composto por oito torres com perto de 30 andares e um total de 1.984 apartamentos, onde viviam cerca de quatro mil pessoas.As chamas estavam "amplamente extintas" às 10h18 locais (02h18 em Lisboa), hora em que foram dadas como concluídas as operações de combate ao incêndio, segundo um porta-voz do Governo em declarações à agência France-Presse (AFP), citando os bombeiros."O nosso objetivo agora é garantir que a temperatura diminui no edifício e, assim que tudo for considerado seguro, a polícia irá recolher provas e conduzir uma investigação mais aprofundada", disse Tang.Os residentes do complexo habitacional relataram com horror a rapidez com que o fogo se alastrou."Verificámos que os sistemas de alarme nos oito edifícios não estavam a funcionar corretamente", disse o chefe do corpo de bombeiros de Hong Kong, corroborando os relatos de várias testemunhas.O chefe do Executivo, John Lee Ka-chiu, anunciou a inspeção de todos os principais projetos de renovação da cidade.No entanto, o risco é agravado pelo facto de Hong Kong, com 7,5 milhões de habitantes, ter uma densidade populacional média superior a 7.100 pessoas por quilómetro quadrado. Este número chega a ser três vezes superior nas zonas mais urbanizadas.Dada a dimensão limitada do território, nas últimas décadas assistiu-se à construção em massa de arranha-céus, alguns com mais de 50 andares.