Mais de 1,3 milhões de alunos assistem aulas no chão no norte de Moçambique

Segundo o chefe do departamento de Planificação da Direção Provincial de Educação em Nampula, Faruk Karim, são no total 1.329.809 alunos que têm aulas sentados no chão, dos quais 1.029.810 em escolas primárias e 299.999 em escolas do nível secundário.

"O desafio do setor é mobilizar recursos e fazer chegar ao distrito, assim como também é de responsabilidade do distrito procurar alternativas para erradicar a prática de termos alunos no chão. E esse tem de ser um esforço em conjunto, todos nós somos fazedores da educação", referiu o responsável, citado hoje pela comunicação social.

O setor da educação em Nampula precisa de pelo menos 440.162 carteiras para tirar os alunos do chão, havendo apenas 732.048 alunos com acesso às carteiras escolares.

"Estamos a dizer que para o ensino primário precisamos de 257.453 carteiras para tirar todas as crianças do chão, pois as carteiras que temos não fecham todos os alunos", disse Faruk Karim.

De acordo com dados avançados em 2023 pela então ministra da Educação, Carmelita Namashulua, pelo menos 118.556 crianças deixaram de estudar no chão desde 2022 em Moçambique com a distribuição de 29.639 carteiras escolares, de um total de 60.700 planificadas para aquele ano.