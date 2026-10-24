Mais de 130 pessoas detidas e 136 ações contra ordem pública em dia de protesto em França

"Um grande número destas detenções [135] está relacionado com o controlo de multidões e com a descoberta de equipamentos destinados a serem utilizados como armas", explicou o ministro do Interior, Laurent Nuñez, indicando que se contabilizaram 35.000 manifestantes nas principais cidades.

Até às 13:00 locais (menos uma hora em Lisboa), as forças de segurança francesas tinham registado 136 ações contra a ordem pública, por oposição às 264 registadas à mesma hora no sábado anterior, o que resultou em 135 detenções, informou o ministro do Interior.

De acordo com este ministério, foram apreendidos "objetos potencialmente perigosos", incluindo morteiros e bolas de petanca (esferas metálicas), durante as verificações nas entradas e nas imediações das manifestações.

O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, indicou que, entre as 136 ações registadas, não foi reportado qualquer incidente grave.

De acordo com o governante, as forças de segurança e as câmaras municipais mantêm operações de vigilância para prevenir distúrbios e garantir o cumprimento das proibições.

"Sabemos que provavelmente haverá grupos dispersos que tentarão provocar incidentes", alertou Nuñez em declarações divulgadas pelo canal francês de televisão BFMTV, referindo-se a eventuais ataques contra empresas, instituições e forças de segurança.

Em relação ao número de manifestantes, no último sábado, marcado por violência e pilhagens, "60 mil pessoas" foram contabilizadas em espaços públicos até às 12:00 locais.

Em Lyon, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo para dispersar vários grupos de pessoas, segundo agência de notícias Europa Press.

Em Marselha, a câmara municipal autorizou excecionalmente uma manifestação convocada por sindicatos, apesar da proibição inicial de ajuntamentos.

Ainda em Marselha, as restrições noturnas que afetavam os menores de idade no centro da cidade e em certas zonas comerciais foram alargadas à população em geral, nas noites de sábado e domingo.