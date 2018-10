Mais de 1.300 relâmpagos registados durante a noite nas ilhas Canárias

Lusa25 Out, 2018, 10:02 | Mundo

De acordo com a AEMET, os 1.328 relâmpagos foram registados no arquipélago entre as 00h00 e as 06h00 horas de hoje, dia em que as quatro ilhas (Tenerife, Grande Canária, Lanzarote e Fuerteventura) estão sob aviso amarelo devido à chuva.

A maior parte dos raios (241) foram registados entre as 05h00 e as 06h00 e entre as 04h00 e as 05h00 (214).

No que diz respeito à chuva, a AEMET indicou que desde a meia-noite caíram 17,6 litros por metro quadrado.

As autoridades locais registaram durante a noite 112 ocorrências relevantes devido às chuvas fortes em Lanzarote e Fuerteventura, enquanto em Tenerife os 12 incidentes reportados estiveram relacionados com os cortes de energia e pequenos deslizamentos de terra.