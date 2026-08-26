Mais de 160 crianças encontradas numa operação que começou nos EUA e chegou à Europa









Bastaram cinco dias para dezenas de agentes encontrarem aquilo que, para muitas famílias, parecia já uma esperança perdida: resgatar crianças que estavam desaparecidas.

E tudo graças à Operação 'Escudo Estatal', liderada pelo Departamento de Execução da Lei da Florida (FDLE), que resultou na recuperação de 163 crianças, com idades compreendidas entre os dois meses e os 17 anos.

Algumas foram encontradas nos EUA, outras estavam já no continente europeu, em países como o Brasil, Espanha, México, Canadá ou Itália.

De acordo com o relatório divulgado esta terça-feira pelo FDLE, as crianças foram encontradas com sinais de abuso, negligência, exploração e tráfico de seres humanos.

"Muitas dessas crianças foram vítimas daqueles que se aproveitam dos mais vulneráveis", afirmou o procurador-geral da Florida, James Uthmeier. Por força do trabalho feito pelas autoridades e pelos parceiros envolvidos "as crianças estão agora seguras e a receber os cuidados que merecem", acrescentou.

Depois de encontradas, as crianças foram transportadas pelas autoridades para centros de acolhimento, onde receberam tratamento médico e apoio por parte dos técnicos de proteção infantil, serviços sociais e defensores das vítimas.

Até ao momento, há três suspeitos detidos.

Entre eles está um homem procurado por três acusações relacionadas com atos libidinosos com um menor e que tinha também um mandado de detenção por interferência na guarda de uma criança. Outro suspeito foi detido por uma acusação de agressão sexual contra uma vítima com idade entre os 12 e os 16 anos. Um terceiro elemento responde por interferência num caso de guarda de menores e resistência à autoridade sem violência.

As investigações continuam e as autoridades admitem que possam ocorrer mais detenções nos próximos dias.

Buscas ultrapassaram fronteiras americanas

A dimensão da operação ajuda a perceber a complexidade da investigação.

A maioria dos 163 menores foram encontrados na região de Tampa Bay, onde foram recuperadas 46 crianças.

Seguiram-se Miami, com 41, Jacksonville, com 32, Orlando, com 21, Fort Myers, com 12, Pensacola, com oito, e Tallahassee, com três.

No entanto, algumas pistas levaram os investigadores a desenvolver a operação além da Florida. Estenderam-se a outros estados norte-americanos, como Alabama, Califórnia, Ohio, Nova Iorque, Carolina do Norte e Tennessee, além de Porto Rico.

As buscas atravessaram também fronteiras internacionais e chegaram a países como Brasil, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Gana, Guatemala, Jamaica, México Taiwan

No mapa das operações há a referir três países europeus: Itália Finlândia e Espanha.

As autoridades não divulgaram quantas crianças foram localizadas em cada um destes países, nem revelaram detalhes que possam comprometer as investigações que ainda estão em curso.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1

460 mil crianças desparecidasAs autoridades norte-americanas acreditam que o número de crianças recuperadas durante estes cinco dias é apenas uma pequena parte de um problema muito maior.



Segundo o Grupo de Trabalho Nacional para a Proteção da Infância, em média, mais de 460 mil crianças desaparecem todos os anos nos Estados Unidos. A maioria acaba por ser encontrada, mas o desaparecimento pode colocá-las em situações de enorme vulnerabilidade.



Os dados apontam ainda para outro perigo: uma em cada sete crianças que fogem de casa poderá ser vítima de tráfico sexual.



A Operação "Escudo Estatal" procurou precisamente atuar nesse espaço. As equipas utilizaram informação em tempo real, investigação criminal e



O trabalho envolveu forças policiais, procuradores, serviços de proteção infantil, organizações sem fins lucrativos, instituições religiosas, profissionais de saúde e entidades privadas.



No final da apresentação do balanço da operação, o procurador-geral da Florida, James Uthmeier deixou claro que com base nos resultados "a Florida jamais tolerará que vocês prejudiquem nossas crianças", afirmou Alvarez.

