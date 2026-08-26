Mais de 160 crianças resgatadas em operação nos EUA contra abusos incluindo no Brasil

Mais de 160 crianças resgatadas em operação nos EUA contra abusos incluindo no Brasil

As autoridades do estado norte-americano da Florida resgataram 163 menores desaparecidos ou em risco de tráfico e outros abusos, e prenderam três suspeitos numa operação internacional envolvendo mais de uma dezena de países, incluindo Brasil e Espanha.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A operação `Escudo Estatal` durou cinco dias, durante os quais as autoridades identificaram, localizaram e recuperaram crianças com idades entre os 2 meses e os 17 anos, muitas das quais "tinham sofrido vários níveis de abuso, negligência, exploração ou exposição a outras atividades criminais, incluindo o tráfico de seres humanos", informou na terça-feira, em comunicado, o gabinete do procurador-geral da Florida, James Uthmeier.

Além das 163 crianças resgatadas na Florida, o comunicado também indicou que a operação se estendeu a outras regiões dos Estados Unidos, como Alabama, Califórnia, Ohio, Nova Iorque, Carolina do Norte, Porto Rico e Tennessee.

Também se realizaram resgates de crianças naquelas situações no Brasil, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Finlândia, Gana, Guatemala, Itália, Jamaica, México, Espanha e Taiwan, embora o escritório não tenha especificado o número.

"As crianças resgatadas foram transferidas de forma segura pelas forças da ordem locais para centros de recuperação designados, onde receberam apoio de serviços sociais, profissionais de bem-estar infantil, pessoal médico, defensores das vítimas e outros recursos centrados na infância", refere a nota.

No total, foram detidas três pessoas até à data, embora o gabinete do procurador-geral da Florida tenha avisado que "são esperadas mais detenções nos próximos dias".

Entre os detidos estão um acusado de três crimes de atos lascivos com um menor e com um mandado de detenção por interferência na guarda de um menor; outro acusado de agressão lasciva contra uma vítima com idades entre os 12 e os 16 anos; e um por interferência num caso de guarda de menores e resistência à autoridade sem violência.

Esta megaoperação ocorre quase um ano após a Florida ter resgatado 122 menores noutra operação similar, no qual seis pessoas foram detidas.

Mais de 460.000 crianças desaparecem em média todos os anos nos Estados Unidos, embora a maioria seja encontrada, e uma em cada sete crianças que fogem de casa são vítimas de tráfico sexual, segundo o Grupo de Trabalho Nacional para a Proteção da Infância.

 

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