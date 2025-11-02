Mais de 20 mortos após explosão num supermercado no México

A explosão, aparentemente acidental, num supermercado Waldo’s terá sido causada por um transformador elétrico que estaria avariado. O acidente aconteceu pelas 15h00 locais de sábado e vitimou pelo menos 23 pessoas, deixando ainda 12 feridos no sábado, no Estado de Sonora, no norte do México.De acordo com um relatório preliminar das autoridades, entre as vítimas estão, pelo menos, seis menores, duas mulheres grávidas, vários idosos e funcionários. O governador expressou através das redes sociais condolências aos familiares das vítimas e garantiu que a administração local vai prestar apoio a todos os afetados."Infelizmente, mineiros estão entre as vítimas", disse o governador do estado de Sonora, Alfonso Durazo, num vídeo publicado nas redes sociais. "Ordenei uma investigação completa e transparente para apurar as causas do acidente e determinar os responsáveis”.O acidente ocorreu em Hermosillo, capital do estado de Sonora. O procurador-geral do estado, Gustavo Salas, indicou que a maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos."A hipótese em estudo é que foi acidental, e a investigação está centrada num transformador que estava no interior da loja", declarou a Procuradoria de Sonora. "Mas não descartamos nenhuma pista"."Assim que os bombeiros permitirem o acesso ao interior, enquanto continuam a remover os escombros, e assim que a estrutura for inspecionada e os peritos puderem entrar com segurança, será possível determinar com precisão as causas do incêndio e, se necessário, corroborar a linha de investigação", enfatizou a autoridade judicial.