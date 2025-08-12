Em direto
Mais de 20 países incluindo Portugal denunciam sofrimento inimaginável em Gaza

por Lusa

Mais de 20 países, incluindo Portugal, e responsáveis da União Europeia apelaram hoje a Israel para que permita a entrada da ajuda das organizações internacionais em Gaza, onde "o sofrimento humanitário atingiu níveis inimagináveis".

"A fome está a instalar-se diante dos nossos olhos. É necessária uma ação urgente para travar e inverter a situação de fome. O espaço humanitário deve ser protegido e a ajuda nunca deve ser politizada", defendem, num comunicado conjunto, os 26 parceiros.

Os subscritores do comunicado, incluindo Portugal e a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, apelam ao Governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, para que "autorize todos os envios de ajuda das ONG [organizações não-governamentais] internacionais e que permita a atuação de agentes humanitários essenciais".

