Mais de 20 pessoas morreram em ataques israelitas hoje na Faixa de Gaza

Na Cidade de Gaza, uma dezena de pessoas foi morta pelas forças israelitas quando estavam a atravessar o corredor Netzarim, onde se situa um dos polémicos pontos de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), indicaram as fontes.

No centro do enclave, mais seis pessoas morreram depois de um bombardeamento israelita ter atingido a casa da família Al-Amawi, na cidade de Deir al-Balah.

Uma pessoa morreu na sequência de ferimentos sofridos num ataque anterior no centro da Faixa de Gaza, e outra morreu enquanto aguardava para receber ajuda humanitária perto do corredor Netzarim.

No sul, em Khan Yunis, dois corpos foram recuperados dos escombros na zona leste da cidade, e uma pessoa também morreu na sequência de ferimentos preexistentes.

Hoje, o Exército israelita anunciou que um ataque a um cibercafé em Gaza, ocorrido na segunda-feira, tinha como alvo "vários terroristas do Hamas" e que estava sob análise, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A Defesa Civil da Faixa de Gaza, devastada por quase 21 meses de guerra, anunciou a morte de 24 palestinianos e dezenas de feridos no ataque que devastou o café Al-Baqa, na orla marítima da Cidade de Gaza.

Dadas as restrições à imprensa impostas por Israel, que está a cercar a Faixa de Gaza, e as dificuldades de acesso à zona, a AFP não conseguiu verificar de forma independente as alegações feitas pela Defesa Civil local.

Mais de 56.500 pessoas morreram em ataques israelitas em Gaza desde o início da guerra em outubro de 2023, de acordo com o mais recente levantamento do Ministério da Saúde de Gaza, enquanto outras 133.000 ficaram feridas.