Mais de 200 migrantes chegam às Ilhas Canárias

As quatro embarcações foram detetadas pelo Sistema Integrado de Vigilância Externa (SIVE) da Guarda Civil espanhola e os migrantes foram resgatados e acompanhados aos vários portos pelo Resgate Marítimo e pela Guarda Civil.

Na Grande Canária, a tripulação do navio Salvamar Macondo desembarcou no porto de Arguineguín um grupo de 28 pessoas e um outro com 51 migrantes, todos subsaarianos, que se encontravam em duas embarcações detetadas ao sul da ilha, informou à agência de notícias EFE um porta-voz do Salvamento Marítimo espanhol.

O navio Salvamar Adhara resgatou um terceiro grupo de 61 subsaarianos, formado por 55 homens, três mulheres e três menores, localizado quando navegavam a 6,5 quilómetros de La Restinga, ao sul da ilha de El Hierro.

O barco patrulha Río Segura da Guarda Civil acompanhou um quarto barco ocupado por outros 63 subsaarianos, 60 homens e três menores, localizado quando navegavam a 4,6 quilómetros de La Estaca, na ilha El Hierro, acrescentaram as fontes.